В «ЛНР» сообщили подробности ДТП с ребенком в Луганске. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске легковой автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. О подробностях ДТП сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

«4 июня 2019 года на перекрестке ул. Ленина и ул. Советской г. Луганска гражданин 1996 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2111, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора», – утверждают в «ЛНР».

«В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Луганской республиканской детской клинической больницы. Автомобиль помещен на штрафплощадку. По данному факту проводится дальнейшая проверка», – добавляют в «республике».

Напомним, ранее об этом ДТП сообщали очевидцы в соцсетях.

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