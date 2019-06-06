Взрыв гранаты на Луганщине: Погиб мужчина, ранена женщина (Фото). Новости

Полиция Луганщины проводит проверку по факту взрыва, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Как рассказали в пресс-службе, 5 июня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Щорса в с. Троицкое произошел взрыв.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Попаснянского отдела полиции. Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.

Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.