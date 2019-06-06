Лавров назвал условия проведения встречи лидеров «Нормандской четверки». Новости

Для проведения встречи «Нормандской четверки» нужно письменно оформить предыдущие договоренности, достигнутые в этом формате, в частности о разведении сил и средств, особом статусе Донбасса и проведении там местных выборов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает МИД РФ.

«Переговоры в "Нормандском формате" президент Владимир Зеленский подтвердил. Вроде как, это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "Нормандской четверки". Если с "чистого листа", то это не получится», – сказал он.

По его словам, в «Нормандском формате» на уровне лидеров стран-участниц за последние 4 года были достигнуты конкретные договоренности. «Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в "Нормандском формате" в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», – заявил Лавров.

Глава МИД РФ также приветствовал возвращение в Минский переговорный процесс представителя Украины Леонида Кучмы, его заявление о готовности Украины выполнять Минские договоренности: «Посмотрим, как все это будет развиваться. Повторю, нам важно понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения».

«Президент Украины Владимир Зеленский упоминал об обмене удерживаемых лиц. Я считаю, это перспективная тема. Мы всегда выступали за неукоснительное выполнение требований Минских договоренностей об обмене всех на всех», – добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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