Жителя Херсона приговорили к 8 годам тюрьмы за участие в НВФ. Новости

По материалам Службы безопасности Украины к восьми годам лишения свободы заочно приговорен участник незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что весной 2014 года житель Херсона выехал на временно неподконтрольную территорию Донецкой области и вступил в ряды НВФ.

«Находясь в рядах так называемого "1-го Славянского батальона", злоумышленник в течение мая-декабря 2014 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районе Донецкого аэропорта, Славянска, Сулиновки, Кировского, Рассыпного и Тореза», – сообщили в СБУ.

Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал участника НВФ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

«Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Приговор вступил в законную силу», – отметили в СБУ.