Переговоры требуют тишины: Лутковская об обмене пленными с «Л-ДНР». Новости

Комментариев о ходе переговоров по обмену пленными с «Л-ДНР» пока не будет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

Экс-омбудсмен Украины попросила СМИ отнестись к этому вопросу с пониманием.

«Переговоры требуют тишины. Особенно когда речь идет о судьбах людей. Комментариев пока также не будет. В дополнение к тому, что сказал глава ТКГ от Украины Леонид Данилович Кучма, могу лишь добавить, что появились маленькие надежды на позитивное движение вперед. На этом пока все. Прошу понимания», – написала она.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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