В Северодонецке пьяный водитель пытался сбежать от полиции босиком. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) за минувшую ночь правоохранители выявили 6 водителей в нетрезвом состоянии. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Сегодня около 3 часов ночи по улице Энергетиков в городе Северодонецке на встречу патрульным двигался автомобиль Daewoo без включенных фар ближнего света в темноте. Увидев сине-красные маячки патрульной машины, водитель резко затормозил, выскочил из автомобиля и сразу начал убегать от патрульных», – говорится в сообщении.

«Пробежав несколько метров водитель сбросил обувь и продолжил бежать, примерно через 100 метров патрульные догнали беглеца. Во время общения с водителем Daewoo, патрульные обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Даже через некоторое время он выдавал себя за пассажира», – сообщили в полиции.

Правоохранители составили на 25-летнего водителя административные материалы по ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без соответствующих документов) и ч. 1 ст. 130 КУоАП (отказ от прохождения освидетельствования водителем, управлявшим транспортным средством с признаками алкогольного опьянения).