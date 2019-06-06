Подразделения противовоздушной обороны из состава Объединенных сил провели учения (Видео). Новости

Для повышения эффективности системы противовоздушной обороны и совершенствования практических навыков боевых расчетов и расчетов при отработке воздушных целей Объединенные силы ежедневно наращивают свою боеготовность. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В ходе занятий и тренировок расчеты на практике отрабатывают несение боевого дежурства, уничтожение воздушных целей, отражение удара воздушного противника, прикрытие подразделения при переходе в наступление и другие задачи. Для приближения условий учений к боевым в качестве противника выступает военная авиация.

Как показывает практика, украинские военные демонстрируют готовность удерживать контроль над воздушным пространством и прикрывать действия пехоты от ударов противника с воздуха.

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