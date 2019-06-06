Стало известно, когда Евросоюз выделит дополнительную помощь Приазовью. Новости

Европейский Союз собирается этим летом осуществить дополнительные шаги для поддержки украинского Приазовья. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает со ссылкой на пресс-службу Европейской службы внешних связей «УНН».
«Верховный представитель ЕС Федерика Могерини подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региона Азовского моря, где летом этого года ожидаются дополнительные действия, поддерживаемые ЕС», – сообщили в Европейской службе внешних связей по результатам ее встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также указано, что ЕС продолжает ожидать, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских военнослужащих и вернет Украине три судна.
Могерини и Зеленский, как сообщается, обсудили возможные пути продвижения вперед с полной имплементацией минских соглашений всеми сторонами, «напомнив об ответственности России в этом отношении». «Они отвергли недавние российские указы, дающие право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в отдельных областях Донецкой и Луганской областей Украины, а также жителям Крымского полуострова до 2014 года, подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке», – добавили в пресс-службе Верховного представителя ЕС.
Могерини также подчеркнула, что ЕС готов поддержать реализацию Минских соглашений всеми доступными средствами. «Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной цели президента Зеленского в отношении инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим в районах, неподконтрольных правительству, на востоке Украины», – говорится в сообщении.
Могерини и Зеленский также затронули вопрос о необходимости продолжения Украиной процесса реформ в интересах своих граждан и в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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