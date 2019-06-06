Встреча Трампа и Путина пока официально не подтверждена, – Лавров. Новости

Президент США Дональд Трамп публично заявил, что поедет в Осаку (Япония), где встретится с президентом России Владимиром Путиным, но официально встреча еще не подтверждена Вашингтоном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает МИД РФ.

«Когда Майк Помпео приезжал в Сочи, он подтвердил заинтересованность Дональда Трампа провести такую встречу, на что мы сказали, что всегда к этому готовы. Мы не раз говорили, что в наших интересах возобновить нормальный диалог. Если США такое предложение делают, мы будем готовы его рассмотреть – сообщите нам, как, что, когда, где конкретно. На том расстались», – сказал он.

«Пока никаких конкретизированных предложений нам не поступило. Времени, правда, остается все меньше и меньше, но, думаю, если такой интерес с американской стороны будет официально подтвержден, мы не останемся в долгу», – заявил Лавров.

Глава МИД России также отметил, что «несмотря на наши разногласия, мы говорим [с США] о Венесуэле, Украине».

Как ранее сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в конце июня в Японии на полях саммита «Большой двадцатки», где обговорят ситуацию на Донбассе и в Украине в целом.

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