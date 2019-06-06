В Мариуполе задержали украинского офицера за шпионаж для «МГБ ДНР» (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) задержали офицера запаса ВСУ, завербованного в 2017 году ФСБ РФ, за шпионаж для «МГБ ДНР». Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Контрразведчики СБУ установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемого "МГБ ДНР" – гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу 1961 года рождения», – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что офицер запаса ВСУ пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы, собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений украинских войск.

Фото: пресс-центр СБУ

«Задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ. В ходе проведения обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений», – сообщили в пресс-центре СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ