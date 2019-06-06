Ни нашим, ни вашим: Эксперты прогнозируют, состоятся ли выборы (Видео). Новости

Быть или не быть выборам 21 июля? Конституционный суд принялся рассматривать обращения депутатов. Часть из них утверждают, что президент руководствовался не законом, а так называемым «запросом общества». Имеют на это и доказательства. 5 июня их передали в КСУ. Между тем политические эксперты оценили шансы на отмену выборов и назвали альтернативные даты, если указ Владимира Зеленского все же отменят. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Почти 300 страниц доказательств неконституционности роспуска Рады несут в Конституционный суд представители «Народного фронта». Это и стенограммы заседаний, и заявления о формировании парламентского большинства и выход из нее. Говорят, коалиция вполне законно просуществовала до 17 мая этого года. На формирование новой был еще месяц, но времени не дали.

«Я хочу еще раз подчеркнуть важную и принципиальную вещь, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде 8-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и до фактически прекращения в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов от конституционного большинства, то есть 226 народных депутатов», – отметил представитель фракции партии «Народный фронт» Игорь Алексеев.

Был ли конституционным указ, суд должен решить в течение месяца, ведь 4 июня КСУ признал это дело неотложным. Тем временем, политологи делают свои предположения, как будет развиваться ситуация.

«Больше склоняюсь, скажем 60 на 40, что КС признает этот указ Зеленского неконституционным. Им нужно дать юридическое обоснование. Совсем обнулить себя, показать в этой ситуации, что Конституционный суд откровенно становится на сторону антиконституционного решения им не нужно. Почему? Потому что по сути это репутация этого суда, и это подрывает доверие ко всем их решениям, которые будут приняты в будущем», – говорит политолог Тарас Березовец.

У Владимира Фесенко несколько иное мнение.

«Я думаю, что большинство судей Конституционного суда на самом деле сейчас в огромном ступоре», – считает он.

Политолог убежден – если решение признают неконституционным, то пойдут на конфликт с властью и общественным мнением. Поэтому, мол, лучшим в такой ситуации будет так называемое «соломоново решение».

«Ни нашим, ни вашим. Или и вашим, и нашим. Сказать, что да, не совсем корректный указ в некоторых моментах, но и сам факт ситуации с парламентской коалицией в Верховной Раде тоже был неконституционным, что у нас коалиции не существует с 16-го года», – отмечает Владимир Фесенко.

Такое решение будет означать, что выборы все же состоятся 21 июля. В Центризбиркоме к ним уже на полную готовятся: проводят тендеры, распределяют средства. Однако из-за правовой коллизии не все члены ЦИК соглашаются брать на себя такую ответственность.

«Поскольку до сих пор не решен основной вопрос – о конституционности оснований начала избирательного процесса внеочередных выборов, я считаю безосновательным и безответственным распределять средства в таких крупных размерах», – заявляет член Центральной избирательной комиссии Татьяна Юзькова.

Но если выборы все же не отменят, есть риск не успеть технически подготовиться, в частности, напечатать необходимое количество бюллетеней.

Политологи говорят: если угроза и останется реальной – президент может внести изменения в свой указ и отсрочить выборы.

Но какого бы числа выборы не состоялись, если они пройдут летом, явка будет ниже, чем обычно, прогнозируют эксперты: студенты разъедутся по домам, а многие офисные работники – по отпускам.

Видео: ТК «Украина»