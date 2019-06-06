На Луганщине местный житель нашел ящик с боеприпасами (Фото). Новости

В Новопсковском районе Луганщины 22-летний житель с. Тевяшево нашел ящик с боеприпасами. Об этом сегодня, 6 июня, на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела по связям с общественностью полиции Луганщины Татьяна Погукай.

По ее словам, мужчина сообщил о своей находке в полицию. «На место находки выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Проверкой установлено, что в лесополосе Новопсковского района мужчина с помощью металлоискателя искал металлолом, а нашел деревянный ящик, в котором находились 2 гранаты (Ф-1, РГД-5) с запалами, 121 патрон различного калибра, банка емкостью 250 г с порохом и тубус гранатомета РПГ», – сообщила Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. По данному факту проводится проверка.

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