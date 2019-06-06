Верховная Рада не поддержала увольнение Климкина и Полторака. Новости

Верховная Рада не поддержала представления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел и министра обороны Павла Климкина и Степана Полторака. Как передает корреспондент «Донецких новостей», для их отставки сегодня, 6 июня, в парламенте не хватило голосов.

Так, за увольнение главы МИД Украины Павла Климкина проголосовал 141 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Отставку министра обороны Украины Степана Полторака поддержали всего 67 народных депутатов.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ.

Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку 20 мая. Если его отставку примет парламент, исполнять обязанности главы СБУ будет назначенный президентом Украины первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов. Министр иностранных дел Павел Климкин о своей отставке заявил до инаугурации президента.

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