В Северодонецке водитель-пенсионер врезался в иномарку (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) водитель-пенсионер врезался в иномарку, ДТП произошло сегодня, 6 июня, утром на ул. Автомобильной. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«80-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21061", поворачивая налево вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части, не дал дорогу встречному автомобилю Toyota Avensis и допустил столкновение. В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения», – говорится в сообщении.

Никто из водителей и пассажиров в результате аварии не пострадал.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Луганской области

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Луганской области

«В отношении водителя "ВАЗ", который нарушил пункт 10.4 ПДД, патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Решение по делу вынесет суд», – добавили в полиции.