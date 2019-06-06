Штрафы и тюрьма: За незаконное ношение военной формы и надругательство над могилами бойцов ВСУ ввели ответственность. Новости

В Украине введена административная и уголовная ответственность за незаконное ношение военной формы, за незаконные действия в отношении государственных наград и за надругательство над могилами бойцов ВСУ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект №9217 сегодня, 6 июня, проголосовали 235 народных депутатов.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс Украины. В частности, за незаконные действия в отношении государственных наград по-новому изложена статья 186-1 КоАП:

«Покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а также их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию».

В этой же статье за подделку государственных наград или ношение таких подделок предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изделия. Если же подобные нарушения были в течение года совершены повторно – штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подделок или оригиналов государственных наград.

Законом установлена административная ответственность по статье 186-8 КоАП за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих ВСУ и других законных военных формирований лицами, которые не имеют на это права. Это влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение в течение года – штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов с конфискацией соответствующей формы одежды.

Законом также установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО на Донбассе, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в XX веке.

Соответствующие изменения внесены в ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины и наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3-х до 5 лет.

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