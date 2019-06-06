Верховная Рада отказалась уволить главу СБУ. Новости

Верховная Рада не поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ Василия Грицака. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за его отставку проголосовали всего 78 народных депутатов из необходимых 226.

Перед голосованием за отставку главы СБУ в парламенте выступил представитель президента Украины Руслан Стефанчук. «16 дней президента Владимира Зеленского – это старт того, что больше так в стране не будет. Будет уважение институций к друг другу, и мы не будем избирательно и радикально читать Конституцию Украины, а будем относиться к ней с уважением, как к высшему законодательному Акту Украины», – сказал он.

Верховная Рада также не поддержала представления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министров иностранных дел и министра обороны Павла Климкина и Степана Полторака.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ.

Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку 20 мая. Министр иностранных дел Павел Климкин о своей отставке заявил до инаугурации президента.

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