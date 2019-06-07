На Луганщине будут судить женщину за организацию «референдума» в «ЛНР». Новости

На Луганщине обвинительный акт в отношении одной из участниц проведения «референдума» в Лисичанске в поддержку «ЛНР» в 2014 году направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Весной 2014 года жительница г. Лисичанска, вступив в преступный сговор с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, добровольно возглавила так называемую "избирательную комиссию" незаконного "референдума" в поддержку "акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики"», – говорится в сообщении.

«Женщина непосредственно занималась подготовкой к псевдореферендуму, организацией работы "членов комиссии", контролировала процесс голосования, а также привлекалась к приему документов от избирателей и выдачи "бюллетеней". По завершению "волеизъявления", которое проводилось в помещении учебного заведения под председательством указанного лица, осуществлен подсчет "бюллетеней" и их передача для объявления результатов незаконного "референдума" на Луганщине», – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину в совершении указанного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд вместе с соглашением о признании виновности. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.