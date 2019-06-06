Из-за нововведений на КПП «ДНР» значительно выросли очереди, – соцсети. Новости

На КПП «ДНР» нововведения, из-за которых значительно увеличились очереди. Об этом сегодня, 6 июня, сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, люди пишут о том, что введен новый порядок пропуска – по 5 машин.

«Хочу сообщить о нововведениях на ДНР блокпостах, как я это увидел своими глазами. Вчера на Горловке со стороны Украины запускали партию, при этом к будке паспортиста подъезжало по 1 машине. Еще раз: пока одна машина не отъедет, вторая не подъезжает. Будучи 22-м, я проезжал ровно 3 часа. И это мне еще повезло. Сегодня на "Каргилле" подъехал в 4:15 утра, стал через 3 машины до первого туалета в общей очереди. Думал, как обычно, попаду в первую волну, ну, максимум, во вторую. Но тут неожиданно – нововведения! Пускают по 5 машин! Естественно, с целью улучшения и ускорения. В результате за 2 часа продвинулись ровно на 3 машины. Ну что тут скажешь, молодцы», – пишет автор «Sharap OLL».

«За 3 часа из общей очереди проехало всего машин 15. Одно радует: льгота и суперльгота тоже стоят глухо. По информации с горячей линии ДНР, этот порядок пропуска (по 5 машин) утвержден гениальным народным советом», – добавляет он.

По словам мужчины, через 5 часов он подъехал к шлагбауму. «Должен сейчас заехать на "Каргилл". В данный момент ситуация "значительно" улучшилась: пускают не по 5, а по 6 машин, по 3 из основной и льготной. Суперльгота пытается щемиться в льготную очередь… Я так понимаю, новые правила на всех постах "молодой"? И только один вопрос: "Доколе?"», – пишет он.

Люди в соцсетях делятся возмущениями:

Сергей Д.: «И тут же вспоминаем цитату Гузеевой "Пи****сина"»;

Вита: «Все для людей»;

Сергей: «Гнать метлой этот гениальный народный совет».

Также люди обсуждают, почему на КПП «ДНР» сегодня такой бардак:

«Гражданин»: «Какие версии, почему сегодня такой бардак с очередями на блокпостах?»;

«Via»: «Готовят терпил к курортному сезону, чтобы больше отстегивали».

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