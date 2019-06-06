Краматорск и Славянск: С начала года произошло более 300 ДТП, 8 человек погибли. Новости

В Донецкой области за 5 месяцев текущего года на территории обслуживания батальона патрульной полиции в городах Краматорске и Славянске произошло 336 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Из них – 51 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 61 человек, и 8 человек погибли. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Как отмечается, больше всего аварий зарегистрировано в мае, а именно – 79, и также в мае произошло больше всего ДТП с пострадавшими – 19.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ДТП было меньше – 319. Из них – 55 аварий с пострадавшими, 72 гражданина были травмированы, а 4 человека погибли.

«Отметим, что чаще всего водители – виновники аварий не соблюдают дистанцию, нарушают правила маневрирования и управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. В этом году среди главных видов аварий можно отметить столкновения, наезд на стоящее транспортное средство, и наезд на препятствие», – отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине будут по-новому вести учет ДТП.

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