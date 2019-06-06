Путь к капитуляции: Парубий об инициативе запрета «стрелять в ответ» на Донбассе. Новости

Запрет стрелять в ответ на Донбассе – это путь не к миру, это путь к капитуляции. Об этом сегодня, 6 июня, заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает пресс-служба аппарата ВРУ.

Так, он назвал тревожной ситуацией обсуждение поручения нового президента Украины в Минске. Речь идет об инициативе, что украинские войска не должны открывать огонь в ответ. «Уже сегодня мы имеем одного убитого украинского воина и 12 – раненых. Когда мы не отвечаем на огонь врага – наших погибших становится все больше», – отметил Парубий.

Парубий также отметил, что Украина 5 лет ведет национально-освободительную борьбу, и отметил, что «запрет стрелять в ответ – это путь не к миру, это путь к капитуляции». «Мы не позволим капитуляции Украины перед российским агрессором», – подчеркнул он.

Как сообщается, глава парламента «выразил уверенность, что "это позиция украинского народа, и президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, защищают украинскую землю"».

«Капитуляции мы не допустим», – заявил Андрей Парубий.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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