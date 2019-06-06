Аренда с выкупом и кооператив: В Славянске представили программу по жилью для переселенцев. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) Международная организация по миграции (МОМ) планирует реализовать проект по решению жилищных вопросов переселенцев. Проект будет включать как строительство нового жилья, так и приобретение недвижимости для сдачи в аренду внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), в том числе аренда с правом выкупа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала советник по юридическим вопросам МОМ Елена Луканюк.

Общая концепция проекта заключается в том, что ВПЛ в зависимости от своих финансовых возможностей со своей стороны делают взнос в обеспечение своего будущего жилья. «То есть это не гуманитарное обеспечение жильем, это оплачиваемое обеспечение жильем. Целевая группа – работающие семьи ВПЛ. Мы рассчитываем на те семьи, которые имеют стабильный ежемесячный доход, но не имеют средств на первый взнос, как это предусматривается государственными и региональными программами», – уточнила представитель Луканюк.

Она отметила, что представители МОМ уже более года ведут переговоры с главным донором – Германией. На данном этапе стороны пришли к соглашению по трем возможным моделям реализации этого проекта. Причем, не обязательно выбирать исключительно одну модель участия, это может быть сочетание нескольких или всех моделей.

Первая модель – это выкуп жилья на вторичном рынке (предположительно 100 квартир), его передача в коммунальную собственность с последующей сдачей в аренду переселенцам. «ВПЛ могут или взять это жилье в долгосрочную аренду или в аренду с выкупом. Долгосрочная аренда будет состоять из арендной платы (в адрес коммунального предприятия) и платы за коммунальные услуги. Аренда с правом выкупа – состоит из предыдущих двух оплат, плюс часть стоимости самого жилья. Мы рассчитываем, что за 10-15 лет люди смогут выкупить это жилье, и она станет их собственностью», – рассказала Луканюк.

Вторая модель – это строительство нового жилья. Донор покрывает часть расходов на строительство трех многоэтажных домов (по 60 квартир) в Славянске. «Дома объединяются в жилищно-строительные кооперативы – благодаря этому переселенцы смогут делать взносы со своей стороны, и это будет вторая часть взносов на строительство этого жилья. Первая часть – доноры. Третья часть взносов – это доход от арендной платы с первой модели», – продолжила Луканюк.

Ориентировочно все дома построят за 3 года. После чего люди смогут выкупить это жилье на протяжении 10-15 лет. «То есть уже с третьего года жители будут жить в квартирах, которые они фактически выкупают, таким образом, не тратя дополнительных средств на аренду этого жилья», – сказала представитель МОМ.

«С точки зрения экономии, мы попросили местные власти под эти 3 дома выделить единый земельный участок. Так будет проще подвести все коммуникации к этому жилищному комплексу. Мы бы еще предусматривали участие властей, например, через субвенции из государственного бюджета, или через участие в проекте Государственного фонда регионального развития в части подвода коммуникаций, то есть это инфраструктурный проект», – дополнила Луканюк.

Третья модель – это дополнительная пристройка к уже существующим домам. «Имеются в виду, что на земельном участке уже есть строение, есть технические возможности – размер земельного участка позволяет сделать пристройку или, условно говоря, достроить второй этаж. Есть собственник, который соглашается на данный проект. По завершению строительства собственник сдает эту пристройку в аренду ВПЛ», – пояснила представитель МОМ.

По ее словам, третья модель является самой простой с юридической точки зрения, «потому что предусматривает прямое сотрудничество с домохозяйствами, которые являются владельцами земельного участка и дома на нем». «Донор предоставляет кредитные средства этому домохозяйству на строительство или пристройку, а средства для возвращения этого кредита будут поступать от аренды. Здесь напрямую участие местной власти не предусматривается», – сказала она.

Мэр Славянска Вадим Лях подтвердил намерения местных властей реализовать проект МОМ в городе – по всем трем моделям. Он акцентировал, что уже есть опыт в приобретении квартир, «мы уже покупаем первые 10 квартир».

«Также в жилом микрорайоне в хорошем месторасположении есть участок для трех домов как раз такого формата – в 500 метрах от школы, детского садика, рядом остановка, и другая инфраструктура. А что касается пристроек к существующим – мы тоже готовы, только нужно изучать каждый вопрос в отдельности. Также есть недостроенные еще с 90-х годов дома с этажностью от 4 до 9 этажей. Возможно, есть варианты привлечения и этих объектов для участия в проекте. Также есть недостроенные объекты и в коммунальной собственности», – отметил Лях.

Мэр добавил, что сейчас в Славянске проживает 100 тыс. человек местного населения и зарегистрировано 52 тыс. переселенцев. «Не все ВПЛ, безусловно, проживают, многие приезжают с неподконтрольной территории для получения услуг. Но от 10 до 12 тысяч проживает постоянно – об этом свидетельствует информация о тех, кто получает медицинские услуги, сколько детей ходят в школу и так далее», – уточнил мэр.

На данный момент представители МОМ и администрация Славянска договорились создать фокусную группу для изучения возможности участия Славянска в данном проекте.