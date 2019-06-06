В Украине права переселенцев на соцвыплаты, в том числе пенсии, нарушаются, – омбудсмен. Новости

В Украине нарушается права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на социальные выплаты, в том числе пенсии. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
Так, сегодня Денисова вместе со своими представителями и руководителем секретариата встретилась с главой и членами комитета по правам человека сейма Литовской Республики – Валериусом Симуликом, Леонардом Талмонтом, Андриусом Навицкасом, главой офиса комитета Иолантой Савицкиене, а также с чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в Украине Марюсом Януконисом.
«Мы обсудили то, как я, согласно своему мандату, осуществляю парламентский контроль за соблюдением прав человека в Украине. Литовские коллеги также поделились своим опытом, как это происходит в их стране. Проинформировала о стратегических направлениях своей работы на 2019 год», – рассказала омбудсмен.
При этом она отметила, что давно сотрудничает с литовским омбудсменом Аугустинасом Нормантасом. В частности, с его помощью реализовывался проект ЕС Twinning Ombudsman. «И у нас осталось много наработок, которые мы используем в своей работе. Я отметила и проблемы, которые мы имеем в Украине с соблюдением прав человека. Самое главное – это последствия вооруженного конфликта на Донбассе. Мы имеем полтора миллиона ВПЛ, права которых на социальные выплаты, в том числе пенсии, нарушаются», – сообщила Денисова.
Также на встрече обсудили вопрос украинских политзаключенных и военнопленных, которых необходимо освобождать. Как отметила Денисова, депутаты Литвы постоянно поддерживают Украину в этом вопросе.
Напомним, что в Украине по состоянию на 3 июня учтены 1 млн 382 тыс. 449 переселенцев из Донбасса и Крыма.
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