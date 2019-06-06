В прифронтовом Зайцево обстрелом повреждены жилые квартиры (Фото). Новости

В прифронтовом поселке Зайцево* (Донецкая обл.) в результате обстрела со стороны временно неподконтрольной украинской власти Горловки пострадали две жилые квартиры. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил председатель военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин на своей странице в Facebook.

«Станция Майорская, дом 25, две жилые квартиры номер 2 и 4... Пуля крупнокалиберного пулемета со стороны временно оккупированной Горловки (поселок шахты 6/7). К счастью, все обошлось и на этот раз. Я не понимаю, кому именно перестать стрелять ...?!», – написал он.

Веселкин опубликовал фото:

В комментариях пользователь Любовь Несмачная написала, что тоже обнаружила такую пулю. «Ко мне тоже сегодня утром такое прилетело, хорошо что в курятник», – рассказал она и опубликовала фото.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

* Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району, вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.