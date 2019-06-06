Абитуриентам неподконтрольного Донбасса: Можно ли поступить в вуз с «дипломом Л-ДНР». Новости

В Украине дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, – недействительны. Об этом сегодня, 6 июня, напоминает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, юрист организации ответил на вопрос: «Я являюсь студентом ДонНТУ (бывший. ДПИ) и уже в июне буду защищать диплом бакалавра. Интересует вопрос поступления со здешним дипломом в украинские вузы в магистратуру, принимаются ли такие дипломы?».

«Нет, такие дипломы не принимаются. Более того, дипломы и другие образовательные документы, которые выданы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, недействительны. Они не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах», – объяснил юрист.

Также правозащитник отметил, что «если студент на момент 2014 года обучался в высшем учебном заведении на территории Донецкой и Луганской областей, которые оказались под оккупацией, то он может продолжить обучение в любом вузе Украины в порядке возобновления». Возобновление возможно только на тот курс, по которому содержаться данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). То есть это курс обучения, который был по состоянию на 2014 год.

Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения. Образовательные центры «Донбасс-Украина», через которые абитуриенты с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса могут поступать в украинские вузы и заведения профтехобразования по упрощенной системе, будут работать с 3 июня по 27 сентября.

Как сообщалось ранее, команда Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) подготовила несколько видеоисторий о том, как абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма выбрали будущее на подконтрольной Украине территории и поступили в украинские учебные заведения.

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