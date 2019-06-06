ОБСЕ продолжает фиксировать наличие гуманитарных проблем у линии разграничения на Донбассе. Новости

На Донбассе в течение последних 2 недель (с 20 мая по 2 июня) в районах рядом с линией разграничения патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжали фиксировать наличие гуманитарных проблем. Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 6 июня.

«В районах рядом с линией соприкосновения патрули Миссии продолжали фиксировать наличие гуманитарных проблем, которые в настоящее время обостряются в условиях летней жары. В нескольких населенных пунктах, в частности в Обозном, Христовом, Светлом, Заре и Петровке, жители сообщили СММ о нерегулярной подаче или отсутствии водопроводной воды», – говорится в отчете.

Напомним, на Донбассе из-за боевых действий работники водоснабжения ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить базовые потребности мирного населения в воде.

Как сообщалось ранее, 3,6 млн человек на Донбассе ежедневно страдают от повреждения водных систем и не имеют стабильного доступа к водным ресурсам.

Читайте также: