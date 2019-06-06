Молоко, мясо, овощи – на земле: На Донетчине процветает стихийная торговля (Видео). Новости

В Донецкой области процветает стихийная торговля. Молочные продукты, мясо и овощи продают с земли. Медики предупреждают, что летом такие продукты особенно опасны.

Так, в центре Покровска (до переименования – Красноармейск) от обочины до проезжей части располагается стихийный рынок. Здесь продукты лежат на земле под палящим солнцем. Горожане недовольны и просят разогнать торговцев. «Это позор какой-то, что такие места, вот и возле ж/д все усеяно, люди ходят, вся пыль идет на эти продукты», – возмущается покупательница Валентина.

Как рассказали в полиции, с января за незаконную торговлю составили 50 административных протоколов. С нарушителей взыскали по 119 грн. Стихийных рынков от этого меньше не стало. «Штрафы небольшие, поэтому правонарушители платят штраф и продолжают все же торговать и нарушать закон», – сообщил инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

Таким торговцам покупателей хватает, потому что у них большой ассортимент и цены ниже. «Там бывает дешевле, выручаем бабушек», – сказал покупатель Сергей.

Но, как отмечают медики, это риск для здоровья, ведь происхождение и условия хранения продуктов со стихийных рынков никто не контролирует. «Остро-кишечные инфекции. Они в свою очередь подразделяются на: пищевая инфекция, сальмонеллез, шигеллез. На данный момент это актуально, жара на улице. Всем рекомендую отказаться от подозрительных продуктов», – рассказала врач семейной медицины Алина Иванова.

Но торговцы уверяют, что нет никаких отравлений. Говорят, все, что продают, употребляют сами. «Укроп привезли, молоко привезли, яйца привезли. Все свое. Вынуждены с земли торговать, а где нам стоять? Машинами все заставили и все», – говорит продавец Мария.

За место на легальном рынке надо заплатить. Поэтому Нина продает молоко на обочине. В селе работы нет, а кормить надо и себя, и скот. «В 4 надо встать. Покормить, вывести. Еще и молоко привезти и простоять тут часа два», – сказала она.

Сейчас стихийные продавцы просят власть легализовать уличную торговлю. Чиновники обещали рассмотреть обращение. «Было предложение там с легких конструкций сделать красивые современные павильоны, чтобы не торговали с земли. Я надеюсь, что эта работа, в этом или следующем году будет сделана», – сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.

Пока же за торговлю в неположенных местах и дальше будут штрафовать.

Напомним, в Славянске (Донецкая обл.) планируют создать муниципальную полицию для особых случаев, например, для борьбы со стихийной торговлей.

Источник: ТК «Донбасс»

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