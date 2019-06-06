В городе на Донетчине открыли музыкальную школу (Фото). Новости

В городе Родинское (подчинен Покровскому городскому совету, Донецкая обл.) после капитального ремонта открыли музыкальную школу. Об этом сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин на своей странице в Facebook.
«Все мы помним, в каком запущенном состоянии находилась Родинская музыкальная школа еще три года назад. Но благодаря совместным усилиям здание было отремонтировано, а территория вокруг школы была благоустроена», – написал он.
Кроме того, по словам мэра Покровска, в здании музыкальной школы также находится и первый родинский молодежный центр. «Уверен, что это место станет центром для творческого развития всех юных родинцев!», – отметил Требушкин.
По информации пресс-службы Покровского горсовета, в здании была полностью проведена замена коммуникаций, сантехники, окон и крыши, а также сделана термомодернизация помещения. Кроме того, была обустроена пришкольная территория: сделаны отмостки, заасфальтирована дорога, оформлены клумбы.
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