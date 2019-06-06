О журналисте Асееве, захваченном в «ДНР», ничего неизвестно почти год. Новости

Российский режим продолжает игнорировать призывы украинской стороны и международного сообщества к освобождению незаконно заключенных журналистов Романа Сущенко и Станислава Асеева. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ сегодня, 6 июня, сообщает «Укринформ» .

« Во вторник прошел год с тех пор, как украинский журналист Роман Сущенко был незаконно осужден судом в Москве по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже" до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, где он содержится до сих пор», – напомнил украинский дипломат в своем выступлении.

Он добавил, что также прошло уже два года с момента, когда другой украинский журналист Станислав Асеев был захвачен незаконными вооруженными формирования (НВФ) в неподконтрольном украинской власти Донецке и брошен в тюрьму « ДНР». При этом, после появления Асеева в организованном НВФ т. н. "интервью" в августе прошлого года, о местонахождении и состоянии здоровья журналиста больше ничего не известно. Не имеют доступа к нему ни СММ ОБСЕ, ни другие международные миссии. « Оба они были заключены российским режимом, и многочисленные призывы международного сообщества, включая представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезире, к их немедленному освобождению, были полностью проигнорированы. Оба остаются частью длинного списка жертв Кремля, наказанных за оппозицию или несогласие с агрессией России против территориальной целостности и суверенитета Украины. Россия продолжает использовать их в качестве заложников, без доступа со стороны представителей украинской власти, международных наблюдателей и правозащитников, а также без предоставления надлежащей медпомощи», – отметил Прокопчук.

« Мы призываем российскую сторону прекратить репрессии и практику запугивания несогласных. Мы призываем уважать права человека и основные свободы населения, проживающего на территории Украины, которая находится под временной оккупацией России», – подчеркнул постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист « Укринформа» Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте Стаса стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.