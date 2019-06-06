В «ЛНР» женщина убила своего сожителя. Новости

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) женщина убила своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что убийство произошло 4 июня во время распития спиртных напитков, о нем в «полицию» сообщила соседка. «Женщина заявила о том, что ее соседка, гражданка 1969 года рождения, убила своего сожителя», – говорится в сообщении.

«Установлено, что подозреваемая, в ходе конфликта во время распития спиртных напитков, нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в область сердца. Мужчина от полученного ранения скончался на месте происшествия. Женщина задержана в порядке ст. 94 УПК ЛНР, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – заявили в «МВД ЛНР».