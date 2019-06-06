«Вы можете перевернуть этот мир»: Детям Донбасса рассказали, как стать супергероем. Новости

В детском оздоровительном центре «Перлина Донеччини» в Святогорске продолжается отдых мальчишек и девчонок в рамках проекта «Мирное лето – детям Донбасса». Насыщенная программа оздоровления и отдыха ребят продолжилась мотивационной встречей, которую провел амбассадор Фонда Рината Ахметова, актер и телеведущий Андрей Дебрин, сообщает пресс-служба Фонда.

«Вы можете перевернуть этот мир, сделать его лучше и осуществить свою мечту! Да, это непросто, для этого нужно много работать. Потому что именно так мечты становятся реальностью», – сказал звездный ведущий канала «Украина», открывая встречу. В ходе своей лекции Дебрин приводил множество примеров из жизни известных супергероев, которые доказывают, что каждый человек, имеющий цель и делающий шаги для ее реализации, обязательно добьется своего. Главное – мечтать и не сдаваться.

«Вы можете сказать, что у Гарри Поттера, Супермена или Человека-паука были сверхспособности, и вы скажете правду. Но вы должны понять, что суперсила есть у каждого человека. Она называется талантом. Многие даже не пытаются понять, в чем их суперспособность, их талант. Если вы хотите быть счастливыми, то должны найти талант в себе и развить его», – сказал телеведущий.

Дети внимательно слушали Андрея Дебрина, а по окончании завалили гостя десятками вопросов. Интересовались, как стать телеведущим, спрашивали, чем мечты отличаются от целей и как добиться успеха, если ты живешь в «серой зоне», где каждый день рвутся снаряды и нормально не работают ни школы, ни творческие кружки.

«В рамках проекта "Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова я провел уже с десяток встреч с детьми, но сегодняшняя была особенной. Здесь собрались дети, которые живут в самом эпицентре конфликта, и ребята, которые попадали под обстрелы в прошлом, но до сих пор испытывают страх и панические атаки. Им труднее мечтать, потому что больше думают о настоящем, чем о будущем. Но по итогам встречи их глаза горели. Значит, миссия выполнена», – сказал Андрей Дебрин.

Директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан отметила, что этим летом участников проекта «Мирное лето – детям Донбасса» ждет множество разнообразных активностей и мотивационная встреча «Твоя суперсила» – лишь один из пунктов насыщенной программы проекта: «Пятый сезон проекта предусматривает помимо встреч с известными людьми множество мастер-классов и кружков, групповые занятия с психологами и лекции по минной безопасности. Чтобы дети не просто отдохнули и оздоровились, но и научились вещам, которые могут пригодиться им в обычной жизни».

В этом году участниками трех смен проекта «Мирное лето – детям Донбасса» станут 500 мальчиков и девочек. А с 2015 года Фонд подарил мирное лето для 4 000 детей c неподконтрольной Украине территории, из «серой зоны», а также детей-переселенцев. Для большинства из них это единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию.