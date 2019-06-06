Папа Римский обсудит с Путиным ситуацию в Украине. Новости

В Ватикане состоится встреча Папы Римского Франциска и президента России Владимира Путина, на которой они обсудят ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Мероприятие запланировано на 4 июля. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на AFP.

Ранее Кремль подтвердил, что Путин посетит Италию, но ничего не сказал о дате визита и планах президента встретиться с Папой Франциском. «Я могу подтвердить, что Святейший Отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля», – сказал официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти.

Ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность тем, что происходит конфликт на Донбассе. Он также призвал придерживаться «мирного пути урегулирования конфликта». Папа Римский выступил за уважение международного права, которое он назвал «фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе». Он пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинскому населению.

Напомним, что глава Католической Церкви отметил содействии мирным процессам из солидарности с самыми слабыми, среди которых упомянул гуманитарную инициативу в Украине в пользу населения, прежде всего в восточных регионах страны, страдающего по причине конфликта, продолжающегося уже почти 5 лет.

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