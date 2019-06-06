На Донбассе за две недели ранено 5 мирных жителей, – ОБСЕ. Новости

В течение последних 2 недель (с 20 мая по 2 июня) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили информацию о 5 раненых гражданских лицах на Донбассе. Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 6 июня.

В том числе, как сообщается, во временно неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл.) женщина получила осколочные ранения, а ее пятилетнюю внучку доставили в больницу в шоковом состоянии после инцидента.

«В период с 20 мая по 2 июня СММ зафиксировала почти 11 тысяч нарушений режима прекращения огня (примерно 14 тысяч за предыдущий двухнедельный период), а также отметила наличие 60 единиц вооружения, размещенных в нарушение согласованных линий отвода», – говорится в отчете.

Миссия также констатировала почти 70 случаев применения вооружения, которое должно было быть отведено (преимущественно минометы и артиллерия вблизи Светлодарска и Попасной).

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе за последние 12 месяцев от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них – 18 детей.

Как сообщалось ранее, около 30% гражданских, пострадавших в зоне боевых действий на Донбассе, – это женщины и дети. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысяч.

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