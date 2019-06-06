Куць рассказал о дальнейшем развитии Донецкой области. Новости

В Донецкой области самой приоритетной отраслью экономики является IT (информационные технологии). Об этом сегодня, 6 июня, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць во время общения с журналистами, передает пресс-служба ДонОВГА.

Как сообщается, он ответил на их вопросы дальнейшего развития области. «Прежде всего – это IT. В области уже существуют компании, которые предоставляют услуги клиентам из всех регионов Украины, в том числе разрабатывают сайты и программное обеспечение для государственных учреждений. Это говорит о высоком уровне специалистов, работающих в регионе и тех перспективах, которые мы можем открыть для бизнеса именно в этой области», – сказал Куць.

Что касается реализации экологических проектов, то председатель ДонОВГА отметил, что сейчас для области приоритетным является создание сети очистки питьевой воды и стоков, и для этого объединены усилия как областной власти, так и международных доноров.

При этом Куць неоднократно отмечал необходимость привлечения инвестиций в область. «Сейчас мы имеем значительную техническую поддержку мирового сообщества, однако нам нужны прямые инвестиции в реальные секторы экономики. То, что можно развивать достаточно быстро – это туризм и IТ. О IТ мы уже говорили, а туризм нам нужен для того, чтобы люди ехали в область, видели реальное положение дел, на собственном опыте знакомились с историей и перспективами Донетчины», – подчеркнул он.

Отдельно председатель ДонОВГА уделил внимание вопросу водоснабжения в области. «Александр Куць дал разъяснения относительно текущего состояния дел в КП "Компания "Вода Донбасса" и отметил, что для решения проблем предприятия прилагаются усилия Донецкой ОГА, подразделений ООС, правительства Украины и международных партнеров», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, Кабинет министров вносит президенту Украины Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций, в том числе Донецкой ОГА.

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