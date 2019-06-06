Дети разукрасили остановки в прифронтовых селах на Луганщине (Фото). Новости

В селах Макарово и Нижняя Ольховая (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) активная молодежь разукрасила остановки общественного транспорта. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации на своей странице в Facebook.

«Наша активная молодежь, члены ОО "Золотые львята", продолжают обновлять остановки общественного транспорта в родных селах. Ими раскрашены три новых остановки под названием "Золотой львенок", "Тыквенные родственники" и "Народные символы Украины" в селах Макарово и Нижняя Ольховая», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Станице Луганской они обновили рисунки на остановках «Казаки» возле стадиона «Нива», «Ангелочки» у церкви и «Лисичка» напротив Станично-Луганского опытного лесоохотничьего хозяйства, которые они украсили еще в прошлом году.

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