Три проблемы топчутся на месте: Кучма пояснил позицию Украины по Донбассу. Новости

На неподконтрольном украинским властям Донбассе скопилось множество экономических проблем, которые в ходе Минского переговорного процесса целый год не решались, но есть главная. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

«Я только что приехал с совещания с вице-премьер-министром Зубко, где мы рассмотрели все проблемы, которые касаются экономики – это вода, электроэнергия, связь. Там настолько много проблем, что, когда я вчера услышал руководителя нашей подгруппы по экономике, мне стало не по себе. Был вопрос к себе: "А чем же все время занимались, что такие проблемы, которые касаются жизни наших людей и на этой, и на той территории, мы оставили без своего внимания". И всегда находили оправдание, почему мы их не решаем», – сказал он.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе отметил, что во вчерашних переговорах в Минске ему «понравился тон разговоров», как в рабочих подгруппах, так и на общем совещании. «Возникла мысль, что появилось желание что-то сделать, сдвинуть с места все эти проблемы, которые на сегодняшний день существуют. Особая проблема – это вопрос безопасности. одна из самых сложных проблем – это вопрос освобождения наших заложников, в том числе наших моряков», – говорит Кучма.

«Гуманитарные проблемы – это чисто политические, они сейчас в тупике по абсолютно понятным причинам. Политические проблемы – выборы и так далее можно решать только тогда, когда будут выполнены первые пункты Минских договоренностей – это прекращение огня, это отведение вооружения и отведение войск. Но как вы знаете сегодня, все эти три проблемы топчутся на месте, а российская сторона все время говорит: "Вы ж давайте, дальше двигайтесь"», – заявил представитель Украины в ТКГ.

Он отметил, что возможности провести ни местные выборы, ни процедуру амнистии на неподконтрольном Украине Донбассе пока нет. «Проблем на сегодня достаточно. Я хочу поддержать мысль президента, который сказал, что вопрос мира – это вопрос № 1 сегодня для всех нас, потому что за этим дальше стоит и экономика, и большая политика, и все остальное».

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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