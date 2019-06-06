Минометы и реактивные системы: НВФ наращивают вооружение на Луганском направлении. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) наращивают присутствие военной техники, сосредоточивая ее в местах постоянной дислокации на Луганском направлении. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-службв ООС со ссылкой на украинскаяую сторону Совмсестного центра координации и контроля (СЦКК) по вопросам прекращения огня.

Так, 1 июня беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил два миномета 2Б11 «Сани» калибра 120 мм вблизи населенного пункта Сентяновка к западу от Луганска.

Кроме того, 2 июня, на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие девяти реактивных систем залпового огня на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск, что на юго-запад от Луганска.

Также было зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

2 июня СММ ОБСЕ обнаружено присутствие 24 танков, 3 зенитных ракетных комплексов на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, 10 танков, 7 самоходных и 13 буксируемых гаубиц на полигоне у Миусинская. Кроме того, зафиксировано 21 танк на полигоне у населенного пункта Круглик на юго-запад от Луганска.

В течение 3 июня БПЛА СММ обнаружил одну самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм, 18 буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм, а также 2A36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм – 8 единиц и один бронетранспортер МТ-ЛБ с установленной на нем турелью самоходной артиллерийской пушки 2С9 «Нона-с» калибра 120 мм вблизи населенного пункта Хрустальный юго-западнее Луганска.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что вооруженные формирования Российской Федерации активизировались, подтягивают и сосредотачивают тяжелое вооружение и военную технику на Луганском направлении», – говорится в сообщении.