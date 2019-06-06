Нет никакой экономической блокады Донбасса, но проблемы есть, – Кучма. Новости

Запрет торговли и поставок грузов на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса нельзя назвать экономической блокадой, проблема гораздо глубже. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

«Вопрос блокады. Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко – это временный запрет перемещения грузов через линию соприкосновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни, тысячи людей каждый день пересекают КПВВ. Мы знаем все, что по 50 кг каждому человеку разрешено с собой пронести», – сказал он.

«Но то, что сегодня такая проблема существует, это правда, но она написана в указе как временная. Этот вопрос возникает каждый раз на заседании Контактной группы со стороны "той" стороны. Но мы четко заявляем, что движение должно быть двусторонним: "Если вы во время запрета "национализировали" все украинские предприятия, так вы сначала ответьте нам, когда вы собираетесь их вернуть"», – продолжил Кучма.

Он подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа не имеет полномочий для снятия экономической блокады Донбасса, о чем бы на заседаниях ни договорились: «Мы не можем принять решение и на Контактной группе отменить указ президента, но говорить обо всем можно сколько угодно. Позиция ясна и понятна – этот вопрос сегодня существует, его все время поднимает в том числе и российская сторона, кроме ОРДЛО*, этот вопрос существует и в Украине. Украинская сторона, особенно тот бизнес, который там существовал, хочет вернуть те предприятия, которые ему принадлежали».

«Самое страшное, в каком состоянии они находятся – предприятия, связанные с металлом, там и металла уже нет, порезан, вывезен как металлолом. А шахты? Там же нужно откачивать воду, а на большинстве этого не делают», – отметил представитель Украины в ТКГ.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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