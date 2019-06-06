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Кучма пояснил, в каких случаях на Донбассе ВСУ стрелять в ответ не будут. Новости

Кучма пояснил, в каких случаях на Донбассе ВСУ стрелять в ответ не будут

ДН

06.06.19 18:13dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Украинские военные не будут отвечать на провокационные обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов, расположенных на неподконтрольной территории Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

«Каждый раз, когда принималось решение о "режиме тишины" к началу учебного года или, например, к Пасхе, принималось решение с такого-то числа перестать стрелять. Вы хорошо знаете, что ни разу этот "режим тишины" не соблюдался. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 июня группа безопасности с участием всех и вся должна подготовить документ с мерами, с защитными механизмами, что нужно делать, чтобы этот режим был», – сказал он.

«То есть – движение двустороннее: и с той стороны, и с нашей стороны. Не так, что только мы сказали, что мы прекращаем такие действия, а и та сторона дала заверения, причем расписалась под этим документом», – пояснил Кучма.

По его словам, одной из главных проблем в зоне боевых действий на Донбассе являются провокационные обстрелы со стороны «Л-ДНР» под прикрытием гражданских объектов. «Когда заезжает какая-то установка в детский сад или за дом какой-то, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, можем ли мы, если видим такое, давать ответ? Ответ нужно давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов», – отметил представитель Украины в ТКГ.

«Мы должны придерживаться… Хотя слово "мораль" здесь сложно подходит, но, не дай Бог, когда гибнут люди. Вы хорошо знаете, что 13 тыс. человек за это время погибло, 2 тыс. без вести пропавших, а сколько там лежит неопознанных тел, а мы за все это время не можем договориться, чей там документ должен быть, если понятно, кто это, и сколько людей здесь ждут своего сына, отца и еще кого-то. Поэтому давайте в этом плане не перекручивать ситуацию», – резюмировал Кучма.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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