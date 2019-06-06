Кучма пояснил, в каких случаях на Донбассе ВСУ стрелять в ответ не будут. Новости

Украинские военные не будут отвечать на провокационные обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов, расположенных на неподконтрольной территории Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

«Каждый раз, когда принималось решение о "режиме тишины" к началу учебного года или, например, к Пасхе, принималось решение с такого-то числа перестать стрелять. Вы хорошо знаете, что ни разу этот "режим тишины" не соблюдался. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 июня группа безопасности с участием всех и вся должна подготовить документ с мерами, с защитными механизмами, что нужно делать, чтобы этот режим был», – сказал он.

«То есть – движение двустороннее: и с той стороны, и с нашей стороны. Не так, что только мы сказали, что мы прекращаем такие действия, а и та сторона дала заверения, причем расписалась под этим документом», – пояснил Кучма.

По его словам, одной из главных проблем в зоне боевых действий на Донбассе являются провокационные обстрелы со стороны «Л-ДНР» под прикрытием гражданских объектов. «Когда заезжает какая-то установка в детский сад или за дом какой-то, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, можем ли мы, если видим такое, давать ответ? Ответ нужно давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов», – отметил представитель Украины в ТКГ.

«Мы должны придерживаться… Хотя слово "мораль" здесь сложно подходит, но, не дай Бог, когда гибнут люди. Вы хорошо знаете, что 13 тыс. человек за это время погибло, 2 тыс. без вести пропавших, а сколько там лежит неопознанных тел, а мы за все это время не можем договориться, чей там документ должен быть, если понятно, кто это, и сколько людей здесь ждут своего сына, отца и еще кого-то. Поэтому давайте в этом плане не перекручивать ситуацию», – резюмировал Кучма.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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