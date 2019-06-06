В Минске не обсуждали введение миротворцев на Донбасс. Новости

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске не обсуждалось введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

«Миротворческая миссия ООН не обсуждалась. Это слишком сложный вопрос. Мы пока не видим, как преодолеть блокирование решения Совета безопасности ООН [Россией], потому что, если бы блокирования не было бы, такое решение уже бы было», – сказал он.

В ходе брифинга, Кучма пояснил, что украинские военные не должны отвечать на провокационные обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов, расположенных на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Представитель Украины в ТКГ также заявил, что запрет торговли и поставок грузов на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса нельзя назвать экономической блокадой, проблема гораздо глубже, и она постоянно обсуждается в Минске.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

Читайте также: