Зеркаль анонсировала новую информацию о причастности России к катастрофе МН17. Новости

Обнародованные в СМИ новые доказательства причастности России к уничтожению МН17, в частности, информация о перевозке ракетного комплекса «Бук», есть в деле, которое ведут Нидерланды. Об этом в Гааге рассказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в комментарии «Укринформу».

«Я думаю, что для открытого доступа это новая информация. Она действительно была уже в деле, которое ведут следователи здесь в Нидерландах в рамках расследования дела о сбитии Боинга. Это очень полезная работа, которую провели журналисты в том, что только открытые источники могут сейчас использоваться, пока идет следствие, пока нет судебного разбирательства. В то же время, я думаю, что мы скоро услышим новости от Совместной следственной группы», – сказала Зеркаль.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.