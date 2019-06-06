У Зеленского готовят «дорожную карту» по Минским соглашениям. Новости

«Дорожная карта» по Минским переговорам, которую готовит команда президента Украины Владимира Зеленского, пока не будет обсуждаться публично. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Мы пока не делаем "дорожную карту "публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация исходила накануне, и инициативы президента блокировала другая сторона», – сказала она.

По ее словам, такие меры – «это, прежде всего, вопрос безопасности». «С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту "с нашими европейскими партнерами по "Нормандскому формату", и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту», – сообщила Мендель.

«Но я акцентирую, что есть два основных вопроса в этой "дорожной карте" – это прекращение огня и возвращение пленных», – добавил пресс-секретарь президента Украины.

Как сообщалось ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что письменно оформленная «дорожная карта» Минских соглашений является главным условием для очередной встречи лидеров стран-участниц «Нормандской четверки».

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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