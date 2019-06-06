В «ДНР» разыскивают без вести пропавшую женщину . Новости

«Управлением уголовного розыска МВД ДНР» совместно с районным отделом «полиции» Пролетарского района разыскивается жительница Донецка – Мишина Светлана Васильевна. Об этом сообщает «МВД ДНР».

2 июня Светлана Васильевна вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Местоположение женщины установить так и не удалось. В день исчезновения женщина была одета в спортивный костюм, кофту бирюзового цвета и черные мокасины.

Узнать женщину можно по худощавому телосложению, рост примерно 164 см. Лицо овальной формы с крупными карими глазами и длинным носом. Волосы темно-русые, почти каштановые, подстриженные до плеч. На вид ей 35-40 лет.