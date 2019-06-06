Кучма назвал предпосылки для снятия блокады Донбасса. Новости

Есть условия, при которых может быть отменена экономическая блокада Донбасса со стороны Украины, но есть и ряд проблем, связанных с ущербом от «национализации» украинского бизнеса в «Л-ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма.

«Должно пройти заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором должны быть даны поручения всем и вся, в первую очередь правительству: "Дайте, пожалуйста, все, что нужно в этом плане сделать и нашей, и той стороне, чтобы этот вопрос решался!" Только так. На Трехсторонней контактной группе мы решений не принимаем», – сказал он.

По его словам, обязательным условием снятия блокады является возвращение украинских предприятий, расположенных в «Л-ДНР», собственникам, но тут есть проблема. «У некоторых бизнесменов нет желания забирать их. Поскольку они доведены за это время до такого состояния… Сначала нужно начинать: и рабочий класс, и руководство надо искать... Они скажут: "Забирайте". И что с ними делать? А мы на картинках видим, в каком состоянии находятся там много предприятий – ужас», – отметил Кучма.

«Нужно провести аудит. В том числе, если возможно, и международный, чтобы был… Должен быть проведен международный аудит, а уже потом принимать окончательное решение. Поэтому должно быть проведено заседание СНБО, на котором соответствующие поручения, в том числе и по этой проблеме, должны быть записаны и выполняться», – заявил представитель Украины в ТКГ.

Он также рассказал, что запрет торговли и поставок грузов на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса нельзя назвать экономической блокадой, проблема гораздо глубже, и она постоянно обсуждается в Минске.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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