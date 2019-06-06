Вопрос снятия блокады подняли «Л-ДНР» и РФ, – Сайдик. Новости

Вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО* и поддержан в общей форме Российской Федерацией. Об этом сегодня, 6 июня, в Киеве заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, пишет «Интерфакс – Украина» .

« Что касается дискуссии в ТКГ по экономическим вопросам, хочу ответить, что вчера, отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле, во время общения и дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной», – говорится в заявлении Сайдика.

Он отметил, что представитель Украины в ТКГ второй президент Украины Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом. « Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна, и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины», – подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Сайдик пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин « блокада», то он в их понимании воспринимается как « этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта».

Спредпредставитель ОБСЕ указал, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения. « Мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только прекращена, но и восставлена ситуация, предшествующая марту 2017 года», – сказал Сайдик.