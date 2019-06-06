Италия хочет присоединиться к Нормандскому формату переговоров по Донбассу. Новости

Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации на востоке Украины и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже предпринимают Германия и Франция. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью российскому ТАСС.

«На основании первых слов нового президента Украины мы считаем, что есть перспективы возобновления диалога, чтобы сбалансировать ситуацию. Мы также полагаем, что Евросоюз может играть большую, чем сейчас, роль в выполнении Минских соглашений, возможно, участвовать в мониторинге их выполнения, чем пока занимаются только Франция и Германия», – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Италия также хотела бы участвовать в такой работе в рамках Нормандского формата, Ди Стефано ответил утвердительно.

Он напомнил, что снятие санкций с России закреплено в программе правительства Италии, пришедшего к власти в 2018 году, но прежде, чем это произойдет, должны быть выполнены Минские соглашения.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для проведения встречи «Нормандской четверки» нужно письменно оформить предыдущие договоренности, достигнутые в этом формате, в частности о разведении сил и средств, особом статусе Донбасса и проведении там местных выборов.