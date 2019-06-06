Приказ не стрелять в ответ равносилен тому, что поставить солдат ВСУ к стенке, – Порошенко. Новости

Украинские военные могут прекратить ответный огонь на Донбассе после того, как на неподконтрольной украинской власти территории появится миротворческий контингент ООН. Об этом сегодня, 6 июня, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Очень важно, что возобновился переговорный процесс в Минске, деятельность Трехсторонней контактной группы, но хочу призвать, чтобы мы четко обозначили те красные линии, которые переходить нельзя, за которыми уже будет капитуляция. И ничего общего с миром капитуляция не имеет», – сказал Поршенко.

Он выделил несколько позиций, среди которых находится позиция «не стрелять в ответ». «Как сегодня точно сказали, это все равно что поставить наших солдат к стенке на расстрел оружием оккупантов. И, безусловно, 19 режимов прекращения огня, которые были объявлены по моему приказу, ни один из них не предусматривал забрать право украинских военных право на самозащиту. Тем более, что по данным мониторинга СММ ОБСЕ, почти 90% нарушения режима тишины приходится именно на российские оккупационные силы», – напомнил экс-президент.

«Единым путем, которые установит мир на Донбассе, является реализация компонента по безопасности Минских соглашений. Это вывод иностранных военных сил, вывод тяжелой военной техники и разоружение незаконных формирований. Все эти позиции я закладывал, когда готовил Минские соглашения. Ни одна из позиций не выполнена. Вторая позиция касается введения миротворческого контингента ООН. В этом случае нужно прекращать огонь без права стрелять в ответ, потому что тогда на линии соприкосновения и по всей оккупированной территории буду находиться миротворцы, которые разоружат незаконные вооруженные формирования», – сказал Порошенко.

Он сожалеет, что от власти сегодня пока не услышал никаких слов о миротворцах, никаких обращений к союзникам по международной коалиции Украины об ускорении необходимости введения миротворцев с мандатом ООН. Порошенко уверен, что сегодня это единственный надежный инструмент урегулирования данной проблемы.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Facebook