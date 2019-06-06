Среди бела дня: НВФ обстреляли село на Луганщине. Новости

Сегодня, 6 июня, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли село Артема (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации на своей странице в Facebook.

«Вот так оккупанты готовятся к очередному прекращению огня. Сегодня, 6 июня, оккупанты-террористы, пренебрегая жизнью людей, вопреки всем предыдущим договоренностям, цинично, среди бела дня, в 12:30 часов обстреляли село Артема Станично-Луганского района», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, предположительно обстрел велся из миномета калибра 82 мм.

Никто из жителей села не пострадал.