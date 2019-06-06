Катастрофа МН17: Россия в Гааге заявила, что дело Украины против РФ является «искусственным». Новости

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Украны Елена Зеркаль рассказала, что представители России заявили в Международном суде ООН на слушаниях сегодня, 6 июня, в эксклюзивном комментарии «Укринформу».

По ее словам, представители РФ заявили, что дело Украины против России в Международном суде ООН является «искусственным», что намерения сбивать самолет рейса МН17 «не было», а НВФ на Донбассе РФ вооружала «ради защиты от украинской боевой авиации». «Они все твердили, что у нас "искусственный спор", что нет никаких оснований для использования этих двух конвенций, на которые мы ссылаемся, что они вообще считают, что мы используем этот суд как инструмент политического давления на Россию, и вообще все проблемы связаны с тем, что у нас в 2014 году произошел "мятеж" и больше ничего. И мы стараемся делать на всех фронтах юридическую войну с Россией», – отметила Зеркаль.

«Мы услышали много интересного о сбивании Боинга. Они продолжают настаивать на том, что бедные "ДНР" и "ЛНР" не определены никем, как террористические организации, и кроме того, что все обстрелы, которые вела Украина, также тогда подпадают под террористические акты. Завтра Вы услышите все наши ответы на все эти вопросы, и я думаю, что это должно стать уже очевидным, что у нас есть спор, у суда есть юрисдикция. И мы надеемся, что суд рассмотрит по существу всю нашу дело», – отметила Зеркаль.

Ранее сообщалось, что обнародованные в СМИ новые доказательства причастности России к уничтожению МН17, в частности, информация о перевозке ракетного комплекса «Бук», есть в деле, которое ведут Нидерланды.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.