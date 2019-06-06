Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе . Новости

Торговля с неподконтрольными украинской власти территориями Донбасса может стать основанием для обвинения в поддержке терроризма. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года. После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО*, снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма», – отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма заявил, что есть условия, при которых может быть отменена экономическая блокада Донбасса со стороны Украины, но есть и ряд проблем, связанных с ущербом от «национализации» украинского бизнеса в «Л-ДНР».

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

