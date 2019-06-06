Стало известно, где в зоне ООС будет служить экс-глава полиции Киевщины . Новости

Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, который был отстранен в связи с убийством ребенка, будет отвечать за несение службы на блокпостах в зоне операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Генерал Ценов будет нести службу теперь не на мирной Киевщине, а на территории проведения операции объединенных сил, где в любой момент может быть обострение ситуации. Напомню, что уже шестой год в нашей стране идет война», – пишет Аброськин.

Он уточнил, что старший группы полицейских сил в зоне проведения ООС отвечает за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской областей. «Это работа с утра до ночи на улице, он не отвечает за кадровую работу и организацию службы вышеупомянутых подразделений», – уточнил Вячеслав Аброськин.